Contundida, Kim Clijsters desiste de jogar Torneio de Indian Wells

INDIAN WELLS - A belga Kim Clijsters anunciou que não vai participar do Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, que será disputado em março, por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo. Em um comunicado oficial, a ex-número 1 do mundo se declarou decepcionada por não ter condições de disputar o torneio, do qual guarda grandes memórias.

Clijsters planeja se aposentar do tênis profissional no final da temporada. A belga abandonou o esporte em 2007, mas retornou em 2009. Desde então, faturou três títulos dos torneios do Grand Slam. Em Indian Wells, ela foi campeã em 2003 e 2005.

No ano passado, a belga foi campeã do Aberto da Austrália, mas depois sofreu com sucessivas e diferentes lesões. No início desta temporada, Clijsters se contundiu durante a defesa do seu título em Melbourne, mas permaneceu na disputa até ser eliminada nas semifinais pela bielo-russa Victoria Azarenka, que posteriormente se sagrou campeã.