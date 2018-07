Contundida, Sharapova desiste de Wimbledon e temporada na grama

A russa Maria Sharapova desistiu de participar da temporada de grama e não vai tentar se classificar para Wimbledon porque ainda não se recuperou de uma lesão na coxa esquerda.

A dona de cinco títulos de Grand Slam e ex-número 1 do mundo anunciou neste sábado, em um publicação na sua conta oficial no Facebook que "um exame adicional" mostrou que a lesão muscular que sofreu no Torneio de Roma, em maio, não permite ainda que ela volte às competições. "Vou continuar trabalhando na minha recuperação", disse sua mensagem.

A agência que representa Sharapova confirmou que ela está afastada até o que chamou de "próximo evento agendado", o Torneio de Stanford, nos Estados Unidos, em quadras duras, que começa em 31 de julho.

Sharapova voltou recentemente ao circuito depois de uma suspensão de 15 meses por doping. Ela testou positivo para a então recém-proibida substância Meldonium no Aberto da Austrália em janeiro de 2016.

Por sua classificação no ranking da WTA - é a número 178 nesta semana -, Sharapova precisa de convites para participar de competições, como ocorreu no seu retorno em Stuttgart, na Alemanha, em abril. Ela também havia recebido um "wild-card" para o Torneio de Birmingham, na Inglaterra, que começará em 19 de junho, em quadras de grama, mas agora terá que ficar de fora.

A russa de 30 anos não foi chamada para Roland Garros, que venceu duas vezes. E neste sábado, a letã Jelena Ostapenko conquistou o título em Paris dois dias depois do seu aniversário de 20 anos, se tornando a mais jovem tenista campeã de um Grand Slam desde que Sharapova levou a taça do US Open aos 19 anos em 2006.

Dois anos antes, aos 17 anos, Sharapova ganhou seu primeiro título em Wimbledon. Ela possui o Grand Slam de carreira e estava prevista para jogar o qualifying do torneio londrino, que terá a sua chave principal começando em 3 de julho.