Contundido, Andy Murray desiste de jogar Torneio de Dubai

O britânico Andy Murray anunciou nesta quarta-feira, através de nota publicada no seu site oficial, que desistiu de participar do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que será realizado na próxima semana, por conta de uma lesão no punho. Ele também aproveitou para se desculpar com torcedores e organizadores por conta da ausência.

Número 5 do mundo, Murray, que perdeu para Novak Djokovic na decisão do Aberto da Austrália, em janeiro, disputou o Torneio de Dubai em 2010 e foi eliminado por Janko Tipsarevic na segunda rodada.

Com a desistência, o britânico voltará a jogar apenas em março, quando será disputado o Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Na última semana, Murray foi surpreendido ao ser derrotado pelo cipriota Marcos Baghdatis na primeira rodada do Torneio de Roterdã.