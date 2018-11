Contundido, Richard Gasquet desfalca França na final da Copa Davis contra Croácia

Richard Gasquet vai desfalcar a França na final da Copa Davis contra a Croácia. O tenista, de 32 anos, publicou um post em sua conta no Twitter, nesta segunda-feira, revelando estar contundido e "extremamente desapontado", mas não especificou qual a lesão. Segundo o jornal francês L'Equipe, o atual número 26 do mundo tem um estiramento muscular na virilha.

A França busca o bicampeonato da Copa Davis entre os dias 23 e 25 deste mês, em Lille, na França, sob o teto retrátil do estádio Pierre Mauroy, mesmo local onde no ano passado os franceses derrotaram a Bélgica por 3 a 2.

Sem a possibilidade de ter Richard Gasquet, o capitão francês Yannick Noah ainda pode contar com Lucas Pouille, Jeremy Chardy e Jo-Wilfried Tsonga para as partidas de simples.

A tradicional disputa da Copa Davis ocorre desde 1900 e só foi paralisada nos períodos da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Além do título do ano passado, a França soma um hexacampeonato (de 1927 a 1932) e as taças de 1991, 1996 e 2001.