Contusão no joelho tira Petkovic do Aberto da Austrália A alemã Andrea Petkovic confirmou neste domingo que não vai participar do Aberto da Austrália após sofrer uma lesão no joelho direito durante a sua partida de estreia na Copa Hopman, no último sábado, mas ainda tem esperanças de voltar a jogar em menos de um mês. O primeiro Grand Slam da temporada começará a ser disputado no dia 14 de janeiro, em Melbourne.