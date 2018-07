Conversa sobre greve recua e favoritos avançam na Austrália

Depois de uma semana de garoa e nuvens pesadas, o céu azul recepcionou os tenistas no dia de abertura do torneio com temperaturas subindo rapidamente durante a manhã e podendo chegar aos 30 graus Celsius antes do meio dia.

O calor, no entanto, era a última das preocupações enquanto alguns dos jogadores começaram a discutir abertamente a possibilidade de uma greve na temporada a menos que eles e a ATP possam chegar a um acordo sobre uma divisão mais igualitária do prêmio em dinheiro e uma programação de jogo renovada.

"(Greve) é uma palavra tão perigosa de se usar", disse o número três do mundo Roger Federer depois de sua primeira vitória sobre o russo Alexander Kudryavtsev.

"É por isso que eu sempre digo, 'vamos tentar evitá-la o máximo possível'. Acho que seria o melhor para todos nós: os rapazes, os fãs, os torneios, os jogadores."

"Não é bom para ninguém, realmente. Vimos isso acontecendo em outros esportes nos Estados Unidos. É por isso que sou sempre muito cuidadoso com isso."

Enquanto as temperaturas subiam nos bastidores, o número dois do mundo Rafael Nadal aproveitou as condições mais frias no início da noite e brilhou na segunda rodada com uma vitória por 6-4, 6-1 e 6-1 contra Alex Kuznetsov.

A campeã entre as mulheres Kim Clijsters também fez sua defesa de título com um forte começo com uma vitória por 7-5, 6-1 sobre a portuguesa Maria João Koehler, enquanto a número um do mundo Caroline Wozniacki derrotou a australiana Anastasia Rodionova por 6-2 e 6-1 em 76 minutos.

Nadal, que sofre com uma lesão no ombro, disse que seus joelhos problemáticos o preocuparam no domingo, quando ele sofreu de "dores inacreditáveis" em seu joelho direito quando o endireitou.

No entanto, o dez vezes campeão de títulos de Grand Slam conseguiu ser tratado no domingo e teve pouco trabalho em avançar para a segunda rodada.