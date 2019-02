Convidado, tenista argentino vence a 1ª edição do Torneio de Córdoba

Convidado da organização, o tenista argentino Juan Ignacio Londero se sagrou campeão do Torneio de Córdoba, na Argentina, neste domingo. Na final da primeira edição do torneio, Londero superou o compatriota Guido Pella de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/1, em 2h03min de confronto.

Foi o primeiro título de nível ATP do tenista de 25 anos, atual 112º do ranking. Até então, ele nunca havia disputado uma final deste nível. Londero acabou favorecido pela fraca chave da competição, que contou com os seus principais tenistas na outra metade da chave.

Guido Pella, para chegar à final, precisou vencer candidatos ao título como o também argentino Diego Schwartzman, o espanhol Albert Ramos-Viñolas e o uruguaio Pablo Cuevas. A chave teve ainda o brasileiro Thiago Wild, outro convidado da organização - acabou caindo logo na estreia.

Oitavo cabeça de chave e dono de maior experiência no circuito, Pella exibiu atuação mais irregular ao longo da final. Atual 59º do mundo, o argentino cedeu 12 break points, dos quais cinco foram convertidos por Londero. O convidado sofreu três quebras e demonstrou maior solidez nos dois últimos sets para levantar o primeiro troféu da carreira.

Esta foi a primeira edição do Torneio de Córdoba, que entrou no calendário desta temporada no lugar do Torneio de Quito, no Equador. A competição argentina marca o início da gira sul-americana de saibro, que tem ainda o Torneio de Buenos Aires, nesta semana, o Rio Open e o Brasil Open, nas semanas seguintes.