Convocação para a Copa Davis deve ter o retorno de Feijão

O capitão brasileiro da Copa Davis, João Zwetsch, deve fazer nesta semana a convocação para o confronto contra a Argentina, em Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo Mundial, entre os dias 6 e 8 de março. A expectativa é pela volta de João Souza, o Feijão, à equipe, apesar de ele não ter disputado a repescagem contra a Espanha, no Ibirapuera.

No confronto que determinou a volta do Brasil à elite, em setembro passado, a ausência de Feijão foi objeto de polêmica. Zwetsch preferiu contar com Rogério Dutra Silva, que não atendeu às expectativas e quase comprometeu a campanha do Brasil. Coube a Thomaz Bellucci, com duas vitórias, garantir o País no Grupo Mundial em 2015.

No ano passado, Zwetsch justificou a ausência de Feijão ao colocar em dúvida a capacidade física do segundo melhor brasileiro no ranking da ATP para o duro confronto. O tenista respondeu ao capitão, mas sempre deixou claro que estaria disposto a defender o País.

Os resultados de Feijão neste início de temporada deixam seu retorno praticamente garantido. O tenista deve chegar nesta segunda-feira à sua melhor posição no ranking, entre os 80 do mundo, após as quartas de final no Rio Open. E deu mostras que está em grande momento físico, disputando várias partidas em três sets.

Ao comentar sobre o seu retorno à Davis, enquanto ainda disputava o Rio Open, Feijão reagiu com bom humor. "Vamos ver se eu vou ser chamado. Se eu não jogar, vou para o calendário que já tinha planejado (Santiago, México e Miami)", explicou. "A Davis é um torneio que exige muita força, te deixa cansado, mas também te dá muita confiança. Independentemente se o país ganha ou não, dá uma energia, porque é a semana inteira junto com toda a equipe."

Nesta semana, Feijão irá descansar, enquanto Bellucci disputa o ATP 250 de Buenos Aires – ele estreia na chave principal contra o italiano Paolo Lorenzi. Bruno Soares e seu parceiro Alexander Peya vão disputar o ATP 500 de Acapulco, no México, assim como Marcelo Melo e Ivan Dodig.

O confronto entre Brasil e Argentina será Tecnópolis, localizado no Parque Bicentenário, em quadras de saibro. Os argentinos têm uma vantagem de cinco vitórias em sete confrontos válidos pela Davis.