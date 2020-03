Copa Davis sorteia fase final e Espanha e Rússia caem novamente no mesmo grupo

Em um dia marcado pelo anúncio das suspensões até abril dos circuitos da ATP e da ITF por conta da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, a organização da Copa Davis realizou nesta quinta-feira, em Madri, o sorteio dos grupos da competição que será realizada por 18 países entre os dias 23 e 29 de novembro, na capital da Espanha.

A anfitriã e atual campeã Espanha está no Grupo A ao lado de Rússia e Equador. Espanhóis e russos também estavam na mesma chave da edição passada da Copa Davis, a primeira desde a drástica mudança no formato da competição. Na ocasião, os donos da casa venceram o duelo por 2 a 1.

O Grupo B tem Canadá, Casaquistão e Suécia. No Grupo C, três países campeões da Copa Davis: França, Grã-Bretanha e República Tcheca. O Grupo D terá Croácia, Austrália e Hungria. Os australianos foram os algozes do Brasil ao vencerem em casa por 3 a 1 na fase de qualificação, na semana passada, em Adelaide.

Pelo segundo ano seguido, Itália e Estados Unidos estão na mesma chave. Os dois países fazem parte do Grupo E, juntamente com a Colômbia. Já o Grupo F terá Sérvia, Alemanha e Áustria.