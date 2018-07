Copa Davis vai adotar tie-break no 5º set a partir de 2016

Com a decisão, a ITF espera tornar as partidas menos longas e desgastantes. Antes desta alteração, que ainda não valerá para a final do Grupo Mundial, entre Grã-Bretanha e Bélgica, os tenistas disputavam o quinto set até um dos dois vencer dois games em sequência. Agora o empate levará automaticamente ao tie-break.

Por causa da regra antiga, o brasileiro João Souza, o Feijão, protagonizou a partida mais longa da história da Copa Davis em jogos de simples, contra o argentino Leonardo Mayer. No confronto em solo argentino, em março deste ano, eles permaneceram em quadra durante 6h42min até a vitória do tenista da casa. Somente o quinto set durou 2h30min, com seus 28 games. Mayer venceu por 7/6 (7/4), 7/6 (7/5), 5/7, 5/7 e 15/13.

A decisão da ITF vem ao encontro do que os tenistas vêm pedindo nos últimos anos. Eles querem partidas mais curtas para evitar o desgaste físico ao longo do recheado calendário da ATP. Por causa das disputas em cinco sets, muitos tenistas bem ranqueados deixam de reforçar a equipe dos seus países, como acontece com Roger Federer.

O veterano de 34 anos não costuma disputar todos os confrontos da Suíça em razão do cansaço. Neste ano, ficou de fora da primeira rodada e o time suíço acabou derrotado, relegado à repescagem. Na próxima temporada, ele já avisou que ficará de fora de alguns confrontos por causa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, competição "extra" no calendário do tênis mundial.