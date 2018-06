Coric bate Federer, leva título em Halle e tira suíço da ponta do ranking mundial

O croata Borna Coric, de apenas 21 anos, surpreendeu neste domingo ao vencer Roger Federer por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/2, e faturar o título do Torneio de Halle. Atual campeão do ATP 500 alemão, o tenista suíço também deixará nesta segunda-feira a liderança do ranking mundial por causa desta derrota, pois não conseguiu defender todos os pontos somados na campanha vitoriosa do ano passado e voltará a ser ultrapassado pelo espanhol Rafael Nadal, hoje vice-líder.

Federer buscava um expressivo decacampeonato da competição alemã realizada em quadras de grama, onde ficou com a taça em 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 e 2017, mas acabou sendo batido pelo talentoso Coric, atual 34º colocado da ATP.

O jovem croata conquistou o seu segundo troféu de simples no circuito profissional e por consequência impediu que o suíço levantasse a sua 99ª taça. Caso tivesse voltado a ser campeão em Halle, o favorito chegaria a Wimbledon, Grand Slam que começa no próximo dia 2 de julho, na luta para ganhar um histórico 100º título em sua carreira.

O suíço de 36 anos vinha embalado pela conquista do Torneio de Stuttgart, outro ATP 500 alemão preparatório para o Grand Slam inglês, e acumulava uma invencibilidade de 20 jogos em quadras de grama. Essa série vitoriosa neste tipo de piso começou justamente em Halle no ano passado e foi ampliada em seguida na campanha que o levou ao seu oitavo título de Wimbledon, onde também defenderá no próximo mês a condição de atual campeão.

Para encerrar este domínio de Federer na grama, Coric exibiu uma grande atuação neste domingo. Depois de um belo primeiro set, no qual nenhum dos dois tenistas conseguiu quebras de saque, o croata acabou vencendo o tie-break por 8/6 para abrir vantagem.

Na segunda parcial, o tenista da Basileia confirmou todos os seus serviços sem oferecer chances de quebra e converteu um de três break points para fazer 6/3 e empatar o confronto.

Já no terceiro set, Federer não conseguiu ameaçar o saque de Coric por nenhuma vez, enquanto o seu adversário obteve uma quebra no quarto game, abriu 4/2 e depois aproveitou o match point que teve em novo serviço do suíço no oitavo game para liquidar a partida em 6/2 após 2h06min de duelo.

Essa foi a primeira vitória de Coric em três jogos contra Federer, que nesta temporada já havia sofrido muito para eliminar o adversário nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Os dois também se enfrentaram em uma outra ocasião na semifinal do Torneio de Dubai de 2015, quando o suíço arrasou por 6/2 e 6/1.