Coric perde e protagoniza mais uma zebra no Torneio de Umag

O tenista croata Borna Coric protagonizou mais uma zebra no Torneio de Umag, diante de sua torcida, nesta quinta-feira. Após a queda precoce do italiano Fabio Fognini, foi a vez do segundo cabeça de chave cair na estreia na competição de nível ATP 250, ao ser superado pelo italiano Salvatore Caruso por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1.

Curiosamente, Fognini também foi eliminado por um rival italiano, Stefano Travaglia. O número nove do mundo era o primeiro cabeça de chave da competição croata, disputada sobre saibro. Com estas duas eliminações precoces, o torneio não terá dois dos seus principais candidatos ao título nas quartas de final.

Salvatore Caruso, apenas o 125º do ranking da ATP, vai encarar na sequência o argentino Facundo Bagnis, que avançou na chave ao derrotar o local Nino Serdarusic por duplo 6/3. O tenista da Argentina ocupa a 152ª colocação na lista dos melhores do mundo.

Já o sérvio Dusan Lajovic, quarto pré-classificado, espantou a zebra ao superar o russo Andrey Rublev por 6/4 e 6/3. Seu próximo adversário será o esloveno Aljaz Bedene, que despachou o italiano Jannik Sinner por 7/6 (7/3) e 6/3.

Chuva

O mau tempo atrapalhou a rodada no Torneio de Newport, nos Estados Unidos. Estavam programados para o dia os confrontos das quartas de final na grama da competição norte-americana. O local John Isner, principal favorito ao título, enfrentaria o australiano Matthew Ebden. Esta e as demais partidas foram adiadas para esta sexta-feira.