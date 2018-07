Coric surpreende Ramos-Viñolas e avança à semifinal do Torneio de Marrakech

O croata Borna Coric surpreendeu nesta sexta-feira ao vencer o espanhol Albert Ramos-Vinolas por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, e avançar às semifinais do Torneio de Marrakech. Atual 79ª colocado do ranking mundial, o tenista da Croácia desbancou o favoritismo do adversário, hoje o 24º da ATP e cabeça de chave número 2 da competição realizada em quadras de saibro no Marrocos.

Curiosamente, esta será a primeira semifinal de um torneio da ATP disputada por Coric desde que ele avançou ao mesmo estágio da competição marroquina no ano passado, quando foi derrotado na decisão pelo argentino Federico Delbonis.

Para voltar a jogar a final do ATP 250 realizado no Marrocos, o jovem de 20 anos buscará neste sábado uma vitória sobre o checo Jiri Vesely, que em outro duelo desta sexta-feira eliminou o italiano Paolo Lorenzi, quinto cabeça de chave, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/5).

Outro fato curioso para Coric é o de que no ano passado ele também encarou Vesely nas semifinais em Marrakesh e venceu por 2 sets a 0, com duplo 7/6, após triunfar em dois tie-breaks.

A outra semifinal no Marrocos irá reunir o alemão Philipp Kohlschreiber, terceiro pré-classificado, e o francês Benoit Paire. O primeiro deles se classificou para a próxima fase ao derrotar o seu compatriota Jan-Lennard Struff, de virada, com 3/6, 7/5 e 6/3. Já Paire eliminou o espanhol Tommy Robredo com parciais de 6/2 e 6/4.