Cornet atropela Bouchard e fatura Torneio de Hobart

A francesa Alizé Cornet confirmou o favoritismo e faturou o Torneio de Hobart, na Austrália, neste sábado. Sem qualquer dificuldade, a cabeça de chave número 7 da competição derrotou a canadense Eugenie Bouchard por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em pouco mais de uma hora de partida.

Cornet aproveitou o dia extremamente irregular de Bouchard no saque - a canadense cometeu cinco duplas faltas - para conseguir nada menos do que oito quebras. A própria francesa ainda se deu ao luxo de ceder duas quebras para a canadense, mas nada que fizesse falta no fim.

Com o triunfo, Cornet faturou seu quinto título em simples no circuito da WTA, sendo o primeiro em Hobart. Sua última conquista havia acontecido em 2014, em Katowice. De quebra, a número 42 do mundo desempatou o confronto direto diante de Bouchard, agora com três vitórias em cinco partidas disputadas.