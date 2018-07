Cornet bate Wickmayer e conquista título na Áustria

Cabeça de chave número 7 e 73ª colocada no ranking da WTA, Cornet faturou o segundo título da sua carreira. Anteriormente, ela havia sido campeã do Torneio de Budapeste, na Hungria, em 2008. Derrotado em maio na decisão do Torneio de Eastbourne, a francesa soma, agora, duas vitórias e três quedas em finais.

Derrotada na decisão, Wickmayer tem um retrospecto com quatro vitórias em oito finais. A tenista belga não fatura um título desde o Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, em janeiro de 2010.

"Eu não posso acreditar nisso", disse Cornet. "Este era o torneio que eu queria ganhar este ano. Eu não posso acreditar que eu não ganhei um título nos últimos quatro anos, então agora tudo é felicidade".

Cornet, que já foi a número 11 do mundo, quebrou o saque de Wickmayer, segunda pré-classificada em Bad Gastein, quando o primeiro set estava empatado em 5/5. Em seguida confirmou o seu serviço para fechar a parcial em 7/5.

No segundo set, Cornet chegou a liderar por 5/3, mas não conseguiu confirmar o seu serviço no momento em que sacava para fechar o jogo e precisou disputar o tie-break, quando converteu o seu primeiro match-point para faturar o título do Torneio de Bad Gastein.