Cornet elimina Radwanska e vai à final em Katowice

KATOWICE - Com uma virada incrível, a francesa Alize Cornet surpreendeu a torcida polonesa neste sábado ao eliminar a favorita Agnieszka Radwanska, prata da casa, por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 6/2 e 6/4, em quase 2h10min de confronto. A vitória garantiu a francesa na final do Torneio de Katowice, no piso duro polonês.

Em boa fase na temporada, Cornet teve um início de partida pífio e não conseguiu vencer um game sequer. Apesar da empolgação da torcida, Radwanska não conseguiu manter o ritmo na segunda parcial e viu Cornet reagir no duelo, empatando a partida.

Depois do susto, a polonesa voltou à carga no terceiro set e chegou a estar a um ponto de fazer 4/0 no placar. A francesa, contudo, voltou a reagir na partida. Ela venceu seis dos últimos sete games do jogo, virou o set e conquistou a grande vitória, apenas sua segunda diante de uma rival do Top 3.

Atual número 22 do mundo, Cornet buscará seu quarto título no circuito da WTA contra a jovem italiana Camila Giorgi, de 22 anos. Surpresa da competição, Giorgi alcançou sua primeira final de WTA com uma grande campanha em Katowice - até então ela nunca tinha passado das quartas de final.

Neste sábado, ela eliminou a espanhola Carla Suarez Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4. Suarez Navarro era a terceira cabeça de chave do torneio. Antes, Giorgi despachara a compatriota Roberta Vinci, segunda favorita ao título.

COLÔMBIA

O Torneio de Bogotá será decidido neste domingo pela sérvia Jelena Jankovic, atual campeã, e a francesa Caroline Garcia. A primeira, maior favorita ao título, avançou à final ao derrotar neste sábado a sul-africana Chanelle Scheepers por 6/1 e 7/5. Garcia venceu a norte-americana Vania King por 6/2 e 6/4.