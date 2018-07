Cornet surpreende e elimina Serena Williams em Londres

Líder do ranking mundial, a tenista norte-americana Serena Williams voltou a decepcionar num torneio de Grand Slam nesta temporada. Depois das eliminações precoces no Aberto da Austrália e em Roland Garros, agora foi a vez de cair também em Wimbledon. Neste sábado, num dia em que a chuva em Londres atrapalhou a programação na grama inglesa, ela perdeu para a francesa Alize Cornet por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4, em 2 horas e 4 minutos de partida.

Dona de 17 títulos em Grand Slam, Serena não está conseguindo ter o mesmo sucesso nesta temporada: caiu nas oitavas de final no Aberto da Austrália e na segunda rodada em Roland Garros. Em Wimbledon, a derrota foi na terceira rodada, diante da 24ª colocada do ranking mundial, contra quem ela tinha três vitórias em quatro jogos disputados até então no circuito. "Não sei como consegui isso. Foi com o coração e a ajuda do público", comemorou a tenista francesa de 24 anos.

Com a surpreendente vitória sobre Serena, Cornet passou para as oitavas de final de Wimbledon. Sua próxima adversária será a canadense Eugenie Bouchard, que também venceu neste sábado, ao fazer 6/3 e 6/4 na alemã Andrea Petkovic. Número 13 do mundo, a tenista do Canadá perdeu o único que já fez diante da francesa, mas terá a chance de revanche agora no Grand Slam londrino.

Em outro jogo que pôde ser encerrado neste sábado, quando a programação ficou atrasada por causa da chuva durante quase todo o dia em Londres, a alemã Angelique Kerber derrotou a belga Kirsten Flipkens por 3/6, 6/3 e 6/2. Assim, ela avançou para enfrentar a russa Maria Sharapova, que tinha se classificado um pouco antes, após derrotar a norte-americana Alison Riske por 6/3 e 6/0.

Mais um confronto das oitavas de final da chave feminina do torneio foi definido neste sábado. A romena Simona Halep derrotou a suíça Belinda Bencic por 6/4 e 6/1 e vai enfrentar a casaque Zarina Diyas, que eliminou a russa Vera Zvonareva, ao fazer 7/6 (7/1), 3/6 e 6/3, em outro jogo do dia em Londres.