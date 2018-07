Cornet vence Serena Williams e faz final com Venus em Dubai

DUBAI - A francesa Alize Cornet conquistou uma expressiva e surpreendente vitória nas semifinais do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, disputado em quadras rápidas. Nesta sexta-feira, a número 26 do mundo derrotou a norte-americana Serena Williams, primeira colocada no ranking da WTA e convidada da organização, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 22 minutos.

Cornet teve sete break points na partida desta sexta-feira e converteu três, sendo um no primeiro set e dois no segundo para garantir a sua primeira vitória diante de Serena, que só conseguiu uma quebra de serviço, na segunda parcial, o que foi insuficiente para impedir a derrota no quarto duelo da sua carreira com a tenista francesa.

Classificada para a decisão em Dubai, Cornet terá pela frente agora a irmã de Serena, Venus Williams. A norte-americana, número 44 do mundo, avançou para a final ao vencer um duelo de ex-líderes do ranking da WTA. Venus bateu a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 11 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Na final do Torneio de Dubai, Cornet vai buscar o seu primeiro título neste ano e o quarto da sua carreira. Já Venus, que ainda não foi campeã em 2014, tentará faturar o seu 45º troféu, sendo o terceiro em Dubai, onde conquistou títulos em 2009 e 2010. Venus lidera o confronto direto com Cornet por 3 a 0.