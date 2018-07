Correção: Cilic e Dolgopolov avançam à final em Umag

Tenista da casa, o croata Marin Cilic avançou, neste sábado, às semifinais do Torneio de Umag, competição que distribui 250 pontos ao campeão. Com o apoio da torcida, o atual número 31 do ranking mundial venceu o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1h13min de partida.

Na decisão, o croata vai fazer confronto inédito contra Alexandr Dolgopolov. O ucraniano, 26.º melhor tenista do mundo, que começou bem o ano, mas caiu na primeira rodada dos três últimos torneios que disputou, volta a fazer uma final após faturar o título do Brasil Open, em fevereiro. Na semifinal, ele venceu Juan Carlos Ferrero, da Espanha, por duplo 6/4.

Cilic fará sua segunda final do ano. Em Marselha, perdeu a decisão para Robin Soderling. O croata tentará ser o primeiro tenista da casa a vencer em Umag desde 1990. Ele, que venceu duas vezes em Zagreb e em Chennai, em 2009 e 2010, e faturou também New Haven em 2008, tentará o sexto título de sua carreira.

Em Gstaad, na Suíça, a decisão terá Fernando Verdasco jogando contra o também espanhol Marcel Granollers. Neste sábado, Verdasco surpreendeu o favorito Nicolas Almagro, vencendo por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (2/7), 7/6 (7/2) e 6/3. Granollers também precisou de três sets para superar Mikhail Youzhny, da Rússia, segundo cabeça de chave, com 6/3, 3/6 e 6/2.

Os dois espanhóis vão atrás do primeiro título deles no ano. Granollers só chegou a duas finais na carreira e tem apenas uma taça: do Torneio de Houston de 2008. Já Verdasco buscará a sua sexta taça. Este ano, ele perdeu as decisões de Estoril e San Jose.