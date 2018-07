Correção: Clijsters salva 4 match points e avança

Kim Clijsters voltou a mostrar neste domingo por que ainda é uma das melhores do mundo. A belga conseguiu uma vitória improvável sobre Na Li, pelas oitavas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, depois de salvar quatro match points da chinesa no tie-break do segundo set. Na reedição da final do ano passado, a atual número 11 do mundo venceu por 4/6, 7/6 (8/6) e 6/4). A sua adversária na próxima fase será a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Em sua despedida do Aberto da Austrália, uma vez que ela pretende se aposentar ainda neste ano, Clijsters não deixou as dores no joelho falarem mais alto. Quando ela já perdia de 3/0 no primeiro set, a lesão voltou a incomodar e atrapalhar seus movimentos. Mesmo assim a belga foi guerreira. Perdeu a primeira parcial por 4/6 e levou o segundo set para o tie-break.

Quando Li abriu 6/2, a vitória da chinesa parecia certa. Mas Clijsters se superou para impedir uma eliminação precoce em Melbourne e conseguiu virar para 8/6, salvando quatro match points e pontuando por seis vezes seguidas. Depois, no terceiro set, a belga chegou a abrir 5 a 1, mas viu a chinesa diminuir para 5/4 e ainda salvar um match point. No fim, prevaleceu a frieza de Clijsters, que venceu por 6/4.

A outra chave de quartas de final terá o embate entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a polonesa Agnieszka Radwanska, respectivamente as cabeças de chave número 3 e 8 do torneio. Neste domingo, Azarenka precisou de apenas uma hora e 17 minutos para vencer a checa Iveta Benesova com duplo 6/2. Radwanska teve ainda menos trabalho e bateu a alemã Julia Goerges com duplo 6/1 em meros 54 minutos.