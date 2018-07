Correção: Na Li, Kvitova e Zvonareva desistem de Dubai

O Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, sofreu três importantes baixas nesta segunda-feira. Os organizadores do campeonato anunciaram nesta segunda-feira que a checa Petra Kvitova, atual campeã de Wimbledon, a chinesa Na Li, que faturou o título de Roland Garros no ano passado, e a russa Vera Zvonareva desistiram de disputar o campeonato por conta de doenças e lesões.

Os detalhes sobre os problemas das tenistas não foram revelados pelos organizadores. Na semana passada, Zvonareva abandonou o Torneio de Doha quando perdia para a romena Monica Niculescu por 7/5 e 3/2 por causa de dores no quadril esquerdo, enquanto Kvitova desistiu de atuar em Dubai por causa de uma lesão não revelada.

Líder do ranking da WTA e atual campeã do Aberto da Austrália, a bielo-russa Victoria Azarenka é a cabeça de chave número 1 do Torneio de Dubai, que também conta com a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que é a atual campeã, e a australiana Samantha Stosur, que faturou o título do US Open no ano passado.