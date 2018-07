Correção: Venus desfalca os EUA em duelo com a Itália pela Fed Cup

Os Estados Unidos não poderão contar com Venus Williams no confronto com a Itália, válido pela repescagem do Grupo Mundial da Fed Cup, que será disputado no próximo fim de semana. A ex-líder do ranking da WTA e atual número 15 do mundo não poderá compor a equipe norte-americana no duelo fora de casa por causa de problemas pessoais.

Diante da desistência, a Associação de Tênis dos Estados Unidos convocou Lauren Davis, a 57ª colocada no ranking, para a vaga de Venus. A equipe norte-americana é liderada por Serena Williams, irmã de Venus e número 1 do mundo, e também conta com Alison Riske (45ª) e Christina McHale (65ª).

Já a equipe italiana terá Sara Errani (15ª), Flavia Pennetta (26ª), Camila Giorgi (36ª) e Karin Knapp (55ª). A Itália não contará, porém, com Roberta Vinci, que se recupera de uma lesão no cotovelo direito.

A série de cinco jogos será disputada em uma quadra de saibro em Brindisi. A equipe que vencer se garante na elite da edição de 2016 da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis.