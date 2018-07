Corretja diz contar com Nadal e Ferrer na Copa Davis

BARCELONA - Anunciado na terça-feira como novo capitão da Espanha, o ex-tenista Alex Corretja afirmou nesta quarta que conta com os top 10 Rafael Nadal e David Ferrer para a temporada 2012 da Copa Davis. Atual campeã, a equipe espanhola enfrentará o Casaquistão na estreia, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, em casa.

"Minha obrigação como capitão é manter contato com todos os jogadores e técnicos. Nenhum jogador me pediu para não jogar", afirmou o ex-número dois do mundo, que disse não ter problemas com eventuais pedidos de dispensa. "Se algum jogador pedir tempo para descansar, eu só posso respeitar essa decisão e tentar montar o melhor time possível para cada confronto", declarou.

Corretja, no entanto, deverá ter problemas para escalar a equipe espanhola para a abertura do Grupo Mundial. Após a conquista da Davis, no início do mês, Nadal e Ferrer indicaram que não estariam disponíveis para o torneio entre equipes por conta da Olimpíada, que deixaria o calendário mais apertado em 2012. Os duplistas Feliciano Lopez e Fernando Verdasco também avisaram que não jogariam em 2012 com a mesma regularidade.

Sem seus principais tenistas, o capitão deverá contar com Nicolas Almagro e Marcel Granollers, reservas nos últimos confrontos da Davis. "A escalação vai depender do estado dos jogadores, da motivação deles. Quero ver os jogadores mostrando vontade de fazer parte da melhor geração da história do tênis espanhol", afirmou.

Ex-rival de Gustavo Kuerten, Corretja participou do primeiro título da Espanha na Davis, em 2000, quando ainda era jogador. No ano seguinte, foi vice-campeão de Roland Garros, ao ser derrotado na final pelo brasileiro.