Crise faz Ucrânia encarar Bélgica na Estônia pela Davis

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciou oficialmente nesta terça-feira que o confronto entre Ucrânia e Bélgica, pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, será realizado em Tallin, na Estônia. Inicialmente prevista como palco do confronto, a cidade ucraniana de Kiev foi descartada como sede por causa dos problemas de segurança vividos pelo país, que enfrenta séria crise política.

A ITF confirmou que a melhor de cinco partidas deste embate entre ucranianos e belgas será realizada em quadra dura e coberta no Tere Tennis Centre, em Tallin, entre os dias 12 e 14 de setembro. A mudança de sede do confronto foi anunciada após a Bélgica apelar contra a realização do duelo em Kiev.

Essa é a segunda mudança de cidade de um duelo da Davis em menos de uma semana. Na última sexta-feira, a ITF confirmou que o confronto entre Israel e Argentina, também válido pela repescagem do Grupo Mundial, será disputado em Sunrise, na Flórida, nos Estados Unidos.

Este confronto estava inicialmente programado para acontecer em Tel-Aviv, mas os conflitos entre israelenses e palestinos na região impediram a realização do embate entre as nações em Israel.

Anteriormente, o Torneio de Tel-Aviv, um ATP 250 que seria disputado em setembro, foi cancelado pela Associação dos Tenistas Profissionais também por causa do conflito entre Israel e os militantes do Hamas na Faixa de Gaza.