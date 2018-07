Croácia elimina Japão na Davis e vai pegar Argentina

A Croácia chegou ao último dia do confronto vencendo por 2 a 1. Mas, no primeiro jogo do dia, o Japão conseguiu o empate depois que Kei Nishkori, 20.º do mundo, venceu Ivan Dodig, o 55.º do ranking, em três sets: 7/5, 7/6 (7/4) e 6/3).

No segundo jogo do dia, o último do confronto, o veterano Ivo Karlovic, de 32 anos, resolveu. Ele venceu Go Soeda por 3 sets a 0, com 7/6 (7/4), 6/1 e 6/4. O croata também havia sido o responsável pelos outros dois pontos da equipe dele no confronto, vencendo Nishkori na sexta e em duplas, junto com Dodig, no sábado.