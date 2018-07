Croácia vence jogo de duplas e diminui vantagem dos EUA na Davis

Dodig e Cilic diminuíram a vantagem dos Estados Unidos para a 2 a 1. Os Estados Unidos abriram 2 a 0 na sexta-feira quando Jack Sock e John Isner venceram os jogos de simples. No domingo, Isner vai encarar Cilic, e Sock enfrentará Borna Coric.

O vencedor do confronto entre os EUA e a Croácia avança para as semifinais do Grupo Mundial e enfrentará França ou República Checa entre 16 e 18 setembro. Se os Estados Unidos buscam a sua primeira aparição nas semifinais desde 2012, os croatas não ficam entre os quatro melhores desde 2009.

Os croatas fizeram uma substituição de última hora, colocando Cilic, o número 12 do mundo no ranking de simples, no lugar de Marin Draganja. A mudança se mostrou útil neste sábado, pois teve boa atuação, impondo uma rara derrota para os irmãos Bryan, que somam 24 triunfos e agora cinco reveses na Copa Davis.