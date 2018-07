Croata Cilic atropela Nishikori e fatura seu primeiro US Open

O croata Marin Cilic superou todos os prognósticos feitos antes do US Open e na "final das zebras" diante de Kei Nishikori faturou com extrema facilidade seu primeiro título em um Grand Slam. Nesta segunda-feira, o número 12 do mundo, apenas 14.º cabeça de chave do torneio, mostrou mais uma vez o melhor de seu tênis e atropelou o japonês por 3 sets a 0, com triplo 6/3, em pouco menos de duas horas de jogo.

Se é que havia algum favorito em uma final tão inusitada, este era Nishikori. Em sete confrontos entre eles no circuito profissional, o japonês havia vencido cinco. A última derrota tinha acontecido em 2012, justamente no US Open, mesmo palco que viu Cilic chegar ao ponto mais alto de sua carreira nesta segunda, aos 25 anos.

Esta foi a primeira final de um Grand Slam na carreira de Cilic, que tinha a semifinal do Aberto da Austrália de 2010 como melhor resultado nos quatro principais torneios do circuito. No US Open, suas melhores campanhas tinham acabado nas quartas de final: em 2009 e 2012.

Nesta segunda-feira, no entanto, ele exibiu um tênis de primeira, como havia feito na semifinal, ao derrotar o favoritíssimo Roger Federer por 3 sets a 0. Nas quartas de final, o croata também já havia superado o favoritismo de outro tenista, Tomas Berdych, cabeça de chave número 6, também em três sets.

Já Nishikori terá que se contentar com o fato de ter disputado sua primeira final em Grand Slam, aos 24 anos. O tenista japonês, agora número 8 do mundo, também teve campanha impecável até a decisão e eliminou o número 1 do mundo Novak Djokovic na semifinal. Antes, passou por Stan Wawrinka, cabeça de chave número 3, e Milos Raonic, quinto favorito.

O saque de Cilic foi o ponto de desequilíbrio nesta segunda. O croata acertou 17 aces - contra dois de Nishikori -, e quando não conseguia o ponto desta forma ficava com a quadra livre para disparar bolas vencedoras. Foram 38, exatamente o dobro do japonês.

O JOGO

Nishikori sequer chegou a ameaçar a vitória de Cilic nesta segunda. O japonês não encontrou resposta para o forte saque do adversário, que a cada set conseguia a quebra necessária para vencer. Foi assim na primeira parcial, quando o croata aproveitou o break point no sexto game para fazer 1 a 0 no jogo.

A segunda parcial parecia que seria ainda mais fácil, com as quebras de Cilic no terceiro e no sétimo games. Nishikori ameaçou uma reação no oitavo, mas já no nono game foi quebrado mais uma vez e o croata abriu vantagem confortável no duelo.

O terceiro set começou com nova quebra de Cilic. No sétimo game, Nishikori chegou a ter três break points a seu favor, em uma breve ameaça de ressurgimento na partida. Mas ficou mesmo na ameaça. O croata mais uma vez mostrou frieza, contornou o momento difícil e fechou o game. Depois, foi só confirmar o serviço e comemorar a conquista incontestável.