CT da Federação Ucraniana de Tênis é destruído após ataque russo: 'tudo foi varrido'

A Federação Ucraniana de Tênis divulgou fotos para mostrar a destruição causada em seu Centro de Treinamento, na cidade de Irpin, durante os ataques feitos pela Rússia na Ucrânia. Um vídeo publicado no YouTube da organização mostra tenistas praticando e pessoas circulando por corredores abertos cercados por árvores, em imagens antigas. Na sequência, as cenas de esporte e tranquilidade são substituídas pelas fotos do atual estado do local.

As sete quadras do centro, assim como toda a infraestrutura, foram extintas. “Era nosso objetivo criar um centro que fizesse parte da Federação, que pudesse desenvolver jogadores e sediar torneios. Provou-se incrivelmente bem sucedido. Agora, não há nada, tudo foi varrido e destruído”, comentou Evgeniy Zukin, vice-presidente e diretor executivo da entidade, em entrevista ao site da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

O ataque ocorreu há algumas semanas, quando já não havia ninguém no CT. Parte dos funcionários fugiram para Polônia e Alemanha, enquanto outros optaram por continuar na Ucrânia. Zukin, por sua vez, está em Portugal, onde teve contato com as imagens de destruição do complexo apenas recentemente, após dias imaginando o tamanho do estrago.

“Isso é algo que, quando paramos para analisar o que está acontecendo na região, não há como ter bons sentimentos. Quando vimos as fotografias, entretanto, ficamos devastados”, afirmou o dirigente. “Não é surpreendente, dada a luta que ocorreu. Em algumas fotos, é possível ver rastros de tanques. Um de nossos jardineiros tirou as fotos do centro, mas não é seguro lá. Ainda há bombas não detonadas nas quadras de tênis”, completou.

Mesmo exilado, Zukin continua exercendo suas funções administrativas na Federação, até porque tenistas ucranianos estão participando normalmente das competições. Em disputa recente pela Billie Jean King Cup, a equipe formada por Dayana Yastremska, Katarina Zavatska e as irmãs Nadiia e Lyudmyla Kichenok representou o país e foi eliminada pelas anfitriãs dos Estados Unidos.

“Estou muito agradecido a Dayana Yastremska por se levantar e cancelar em pouco tempo um evento da WTA em Istambul para jogar pelo time. Ela era a líder deste time, e as outras jogadoras também foram incríveis, lutando contra os EUA até o fim”, afirmou Zukin. “Todas que participaram da nossa eliminatória da Billie Jean King Cup são heroínas”.

A presença da equipe foi usada para engajar outros times, patrocinados, torcedores e até a própria Billie Jean King em doações para a iniciativa Tennis For Peace, que já arrecadou mais de 1 milhão de dólares para prestar ajuda humanitária à Ucrânia. “O mais importante é ajudar pessoas necessitadas na Ucrânia. Não montar uma equipe poderia ter sido uma possibilidade, mas estou muito feliz por termos conseguido”, concluiu Zukin.

Veja abaixo o vídeo divulgado pela Federação.