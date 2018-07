Cuevas bate alemão e encara Davydenko em Moscou O russo Nikolay Davydenko conheceu nesta terça-feira o seu adversário de estreia no Torneio de Moscou, que distribuiu US$ 1 milhão em prêmios e é disputado em quadras rápidas. O número 11 do mundo vai enfrentar o uruguaio Pablo Cuevas, 71º colocado do ranking da ATP, que derrotou o alemão Daniel Brands por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7).