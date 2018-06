Cuevas vence na estreia e pode ter duelo sul-americano com Del Potro em Auckland

Um dos cabeças de chave do Torneio de Auckland, o uruguaio Pablo Cuevas venceu na estreia o japonês Taro Daniel pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, nesta terça-feira. O triunfo deixou o tenista do Uruguai próximo de um confronto sul-americano com o argentino Juan Martín Del Potro na quadra duro da competição neozelandesa.

+ Murray passa por cirurgia e prevê retorno em Wimbledon

+ Entidade defende farmácia acusada por Bellucci em caso de doping

Para a definição do "clássico", Cuevas e Del Potro precisam vencer seus próximos jogos. O uruguaio terá pela frente o russo Karen Khachanov, uma das promessas da nova geração. Eles vão se enfrentar nesta quarta-feira.

Del Potro, por sua vez, ainda vai estrear na competição. Cabeça de chave número dois, o argentino estreará contra o canadense Denis Shapovalov, responsável pela eliminação do brasileiro Rogério Dutra Silva na rodada de abertura. Se os dois sul-americanos vencerem, o confronto local será válido pelas quartas de final.

Na outra ponta da chave, o cabeça de chave número 1, o norte-americano Jack Sock, conheceu seu rival de estreia nesta terça. Será o alemão Peter Gojowczyk, que derrotou nesta terça o qualifier norte-americano Tim Smyczek por 6/3, 4/6 e 6/3.

Também avançaram nesta terça-feira o holandês Robin Haase, o eslovaco Lukas Lacko, o checo Jiri Vesely, o norte-americano Steve Johnson e o sul-coreano Hyeon Chung.