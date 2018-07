Cuevas vence Tsonga e encara Bellucci em Portugal O uruguaio Pablo Cuevas será o próximo adversário do brasileiro Thomaz Bellucci no Torneio de Estoril, em Portugal, que dá 250 pontos ao campeão e é disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o número 61 do mundo surpreendeu ao derrotar o francês Jo-Wilfried Tsonga, terceiro pré-classificado e número 18 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/0), em 1 hora e 17 minutos.