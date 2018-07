Daniela Hantuchova é campeã do Torneio de Pattaya, na Tailândia

PATTAYA - A eslovaca Daniela Hantuchova conquistou na madrugada deste domingo o título do Torneio de Pattaya, na Tailândia. Na decisão, a cabeça de chave número 3 da competição precisou de três horas e 14 minutos para vencer a russa Maria Kirilenko por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/3.

Hantuchova, que é a 20.ª colocada no ranking mundial, sagrou-se bicampeã na Tailândia, uma vez que havia faturado o título ali também em 2011. Esta foi a quinta taça da sua carreira, a primeira na atual temporada. Kirilenko, 26.ª do mundo, buscava o seu sexto troféu no circuito profissional.

O confronto deste domingo foi o sétimo entre Hantuchova e Kirilenko no circuito, com ampla vantagem para a eslovaca, que venceu em cinco oportunidades. Neste domingo, elas fizeram uma partida equilibrada, com 57% de aproveitamento no primeiro serviço para ambas e números parecidos também em break points salvos. Hantuchova, porém, pontuou mais do que Kirilenko no saque adversário (44 a 34) e construiu aí a sua vitória.