Daniil Medvedev, o tenista russo que chegou para incomodar o circuito mundial

Por essa ninguém (ou quase ninguém) esperava: um russo meio desengonçado, com fama de antipático, de uma hora para outra se tornou o principal candidato a destronar a Santíssima Trindade do tênis masculino, formada pelos já lendários Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Aos 23 anos, Daniil Medvedev atingiu nos últimos meses um nível de jogo assustador, e isso sem fazer a menor questão de desempenhar o papel de mocinho do filme. Não há dúvidas de que o rapaz chegou para incomodar. A partir desta terça-feira, ele é uma das atrações do Masters 1000 de Paris.

Medvedev faz parte do que a ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) chama de “Next Gen”, a nova geração do tênis masculino. Trata-se de um grupo de jogadores jovens a quem foi atribuída a missão de desbancar o trio de monstros sagrados – por ora, sem muito sucesso. Até o mês de agosto, quando teve início a temporada norte-americana de torneios em quadras duras, o russo era um dos integrantes menos badalados da “Next Gen”, ofuscado por gente como Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Denis Shapovalov. Só que Medvedev não quis esperar a sua vez e decidiu furar a fila.

Nas últimas seis competições que disputou, o jogador nascido em Moscou chegou a seis finais, com três títulos (dos Masters 1000 de Cincinnati e Xangai e do ATP de São Petersburgo) e três vices (ATP de Washington, Masters 1000 do Canadá e Aberto dos EUA). Com isso, deu um salto que o colocou na quarta colocação do ranking mundial, atrás apenas de Djokovic, Nadal e Federer. E com viés de alta.

“Nos últimos meses, ele tem sido provavelmente o melhor jogador do mundo”, testemunhou Zverev, batido pelo russo na final em Xangai.

Esse sucesso todo chegou para Medvedev amparado em um estilo, digamos, incomum. Ele não tem nenhum grande golpe e seus movimentos são um tanto desajeitados – aliás, o próprio russo, que tem 1,98 m de altura, admite que seu jogo não é nada bonito. Mas tem funcionado, e muito.

“O que mais me impressionou quando nos enfrentamos foi o fato de ele se movimentar muito bem para o tamanho dele”, comentou Rogério Dutra e Silva, que jogou contra Medvedev em 2016, em um torneio na cidade francesa de Bordeaux. “Já dava para ver naquela época que ele tinha muito talento. É um jogador de muita força, que bate bem de direita e de esquerda, saca bem, enfim, faz tudo bem, é bastante sólido.”

Essa solidez toda é a principal arma de Medvedev. Ele é um jogador que cobre muito bem a quadra, ajudado por sua enorme envergadura, e consegue chegar a todas as bolas, levando os adversários ao desespero. Contra o russo, sempre é preciso bater uma vez mais. Além disso, ele tem demonstrado enorme força mental para não se perder nos momentos mais complicados dos jogos. Mas nem sempre foi assim.

GOSTO PELA ENCRENCA

Medvedev tem fama de “esquentadinho”, e não por acaso. Não foram poucas as confusões em que ele se meteu na carreira, como por exemplo a ocasião em que atirou moedas em direção à cadeira do juiz após uma derrota em Wimbledon, ou a vez em que foi desclassificado de um jogo nos Estados Unidos por fazer comentários racistas sobre seu adversário, o americano Donald Young, que é negro.

Recentemente, o russo declarou que fica feliz quando termina um torneio sem fazer nenhuma bobagem em quadra, mas isso não ocorreu no Aberto dos Estados Unidos. Em uma partida contra o espanhol Feliciano López, ele foi vaiado após um ataque de fúria e fez um gesto obsceno para o público. É claro que Medvedev foi mais vaiado ainda e, depois da partida, o jogador foi sarcástico ao dizer que as vaias deram a ele a força necessária para vencer. Nos jogos seguintes, a história se repetiu: vaias, vitórias e sarcasmo.

Até que ele percebeu que a coisa estava indo longe demais e pediu desculpas ao público americano, fazendo um enorme esforço para ser mais simpático. Deu certo, tanto que Medvedev contou com o apoio de boa parte do público na final, contra Nadal, uma grande partida que ele perdeu no quinto set.

Is this the man to lead the next era of tennis? The rapid rise of @DaniilMedwed has the public talking... #FightSmart pic.twitter.com/xoLzEcLCg5 — ATP Tour (@atptour) October 18, 2019

“O que aconteceu em Nova York mostrou uma mudança importante na parte mental do Medvedev”, opinou o treinador e comentarista de tevê Ricardo Acioly. “Eu já havia notado que ele tinha um jogo muito bom, com muita versatilidade, mas ele não tinha a parte mental forte o suficiente para chegar ao topo. O Medvedev perdia muitos jogos para ele mesmo, mas no Aberto dos Estados Unidos ficou claro que a coisa mudou. Mesmo com essa confusão toda, ele foi capaz de se manter focado e vencer muitos jogos. Ele parou de perder para si mesmo.”

Essa, aliás, é uma péssima notícia para seus adversários. Com o jogo que tem, e a cabeça no lugar, Medvedev se torna um grande candidato a ganhar tudo no restante da atual temporada e, principalmente, em 2020, quando terá poucos pontos para defender no primeiro semestre e, portanto, chances reais de brigar para ser o número um do mundo. Ao que parece, o grandalhão desajeitado ainda vai incomodar muita gente por muito tempo.