David Ferrer admite cansaço, mas promete empenho no Rio Open

RIO - Um dos destaques do Rio Open, o espanhol David Ferrer desembarcou no Brasil na noite de domingo poucas horas após de ter conquistado o tricampeonato do Torneio de Buenos Aires, na Argentina. Depois de disputar a final e de viajar até o Rio de Janeiro, o espanhol encontrou forças nesta segunda-feira para fazer um treino de reconhecimento no saibro carioca.

"Estou um pouco cansado pelo torneio, pela viagem, mas estou muito feliz em estar aqui. Não pude treinar muito, mas a quadra me parece mais rápida, mais viva que Buenos Aires", comentou o espanhol, atual número quatro do mundo e segundo cabeça de chave do Rio Open.

Ferrer deve fazer sua estreia já nesta terça-feira, contra o francês Jeremy Chardy. Ciente do seu cansaço, o espanhol afirmou que precisará estar atento para evitar uma surpresa. "É um jogador muito bom. Que saca muito forte. Preciso descansar hoje e amanhã estar muito atento", projetou.

Por causa da disputa em Buenos Aires, Ferrer não teve a mesma oportunidade do compatriota Rafael Nadal de passear pela cidade antes de competir - o favorito visitou o Cristo Redentor e até deu o pontapé inicial no clássico entre Flamengo e Vasco, no domingo.

"Não sei se vou ter tempo para conhecer o Rio. Quero conhecer o Corcovado e a Praia de Copacabana", avisou Ferrer, que ainda não sabe se voltará para as próximas edições do torneio. "Eu não sei. Costumo decidir semana a semana [meu calendário], dependendo da minha condição física. Buenos Aires não estava marcado, mas eu acabei participando".