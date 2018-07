David Ferrer alega problemas físicos e desiste do Masters de Montecarlo

MADRI - O espanhol David Ferrer não disputará o Masters 1000 de Montecarlo, que começa neste domingo. O tenista número quatro do mundo alegou um problema físico - não especificou qual - para desistir do torneio, que é disputado em quadras de saibro e dá mil pontos no ranking da ATP para o vencedor.

"Lamentavelmente não poderei estar em Montecarlo por problemas físicos. Espero estar recuperado para poder jogar em Barcelona", apontou o espanhol através de seu Twitter, referindo-se ao Torneio de Barcelona, próxima parada do calendário da ATP, que será disputado a partir do dia 22 de abril.

A desistência interromperá a boa sequência de Ferrer na temporada. O tenista já conquistou dois títulos em 2013 (em Buenos Aires e Auckland), além de ter chegado nas finais do Torneio de Acapulco e do Masters 1000 de Miami.