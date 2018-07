David Ferrer arrasa Andujar e vai à semifinal em Hamburgo

Em seu jogo mais fácil em Hamburgo até agora, o espanhol David Ferrer cedeu apenas dois games ao compatriota Pablo Andujar na tranquila vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 1h06min de partida. O triunfo garantiu o favorito ao título nas semifinais do ATP 500 disputado no saibro alemão, igualando sua melhor campanha no torneio, em 2009.

Em busca da primeira decisão, Ferrer vai enfrentar na sequência o local Alexander Zverev, que avançou ao vencer o duelo de alemães contra Tobias Kamke. Zverev faturou uma inesperada vitória de virada, após levar um "pneu" no set inicial: 0/6, 7/5 e 6/3. Aos 17 anos, o 285º do ranking fará neste sábado o jogo mais importante de sua carreira até agora, contra o número 7 do mundo.

A outra semifinal também terá um representante da casa. Philipp Kohlschreiber vai duelar com o argentino Leonardo Mayer. O primeiro eliminou o checo Lukas Rosol por duplo 6/4, enquanto Mayer superou o sérvio Dusan Lajovic por 6/1 e 7/5.