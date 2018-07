David Ferrer bate argentino e enfrenta Bellucci nas quartas no Rio Open

RIO - O brasileiro Thomaz Bellucci terá pela frente ninguém menos que o espanhol David Ferrer, o atual número 4 do mundo, nas quartas de final do Rio Open, torneio da série ATP 500 que tem a sua estreia nesta semana no circuito profissional. Nesta quarta-feira, o cabeça de chave número 2 teve trabalho apenas no primeiro set para derrotar o argentino Federico Delbonis, 61.º colocado do ranking, por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1, em 1 hora e 26 minutos.

Mesmo com a sequência desgastante de jogos desde a semana passada - conquistou o título do Torneio de Buenos Aires, na Argentina -, Ferrer não demonstrou cansaço contra Delbonis. Com bons golpes de fundo de quadra, o espanhol dominou a partida, especialmente no segundo set. No primeiro, teve um pouco mais de dificuldade quando precisou do tie-break para vencer a parcial após ser quebrado quando sacava para fechar o set em 5/4.

No confronto direito entre Bellucci e Ferrer, o espanhol leva vantagem. Em quatro jogos, venceu três vezes. O brasileiro conseguiu bater o número 4 do mundo em uma quadra de saibro - na segunda rodada do Masters 1000 de Montecarlo, em 2012.