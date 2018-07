David Ferrer derrota romeno na estreia no Torneio de Acapulco

O espanhol David Ferrer confirmou a sua condição de favorito ao título do Torneio de Acapulco, disputado em quadras de saibro, e avançou com facilidade na sua partida de estreia ao bater o romeno Adrian Ungur por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, na noite de segunda-feira.

Ferrer, número 6 do mundo, precisou de pouco mais de uma hora para despachar o seu oponente, que veio do qualifying. O espanhol enfrentará pelas oitavas de final, na quarta-feira, o local Santiago González, primeiro tenista mexicano em 11 anos a passar da primeira rodada.

Atual campeão do Torneio de Acapulco, que distribui US$ 1,1 milhão em prêmios, Ferrer conseguiu três das suas cinco quebras de serviço no primeiro set, que durou 30 minutos. O espanhol chegou a se complicar no começo da segunda parcial, mas logo conseguiu se impor para triunfar.

Já González, número 261 do mundo, derrotou o compatriota Daniel Garza (6/2 e 7/6) para igualar a campanha do mexicano Alejandro Hernández em 2000. Contra Ferrer, ele tentará alcançar o desempenho de Hernández em 1998, quando atingiu o melhor desempenho de um mexicano em Acapulco ao avançar até as quartas de final.

Vice-campeão do Brasil Open, o ucraniano Aleksandr Dolgopolov, 26º colocado no ranking da ATP, se recuperou da eliminação na primeira rodada do Torneio de Buenos Aires ao superar o chileno Paul Capdeville, número 171 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Seu adversário nas oitavas de final sairá do jogo entre o argentino Carlos Berlocq e o espanhol Daniel De La Nava

Chave feminina. Principal favorita ao título em Acapulco, a alemã Julia Goerges derrotou a mexicana Ximena Hermoso por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, na sua partida de estreia. Já a espanhola Arantxa Parra Santonja bateu a austríaca Sybille Bammer por 2 sets a 0, com um duplo 7/6, e agora vai duelar com a romena Sorana Cirstea, que eliminou a austríaca Patricia Mayr-Achleitner (6/2 e 6/4).