David Ferrer e Tomas Berdych sobem no ranking da ATP após títulos

LONDRES - O espanhol David Ferrer e o checo Tomas Berdych ascenderam no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, com a conquista de títulos no último fim de semana. Campeão do Torneio de Buenos Aires, Ferrer se tornou o número 4 do mundo, enquanto Berdych subiu para o sexto lugar da lista após faturar o Torneio de Roterdã.

O ranking da ATP continua sendo liderado pelo espanhol Rafael Nadal, que nesta semana disputará o Rio Open, mesmo que tenha descartado os pontos alusivos ao Brasil Open do ano passado, vencido por ele. Assim, Nadal está com 14.085 pontos e uma vantagem de 3.505 para o sérvio Novak Djokovic, o segundo colocado da lista, que soma 10.580.

O suíço Stanislas Wawrinka permanece na terceira colocação, com 5.620 pontos, mas agora ele é seguido por Ferrer. O espanhol chegou aos 5.440 pontos ao somar 250 pelo título em Buenos Aires, descartando apenas 90. Assim, ele ultrapassou o argentino Juan Martin del Potro, que defendia o título do Torneio de Roterdã, mas caiu nas quartas de final e agora ocupa o quinto lugar, com 4.960 pontos.

Berdych, o novo sexto colocado do ranking, está apenas dez pontos atrás de Del Potro após chegar aos 4.950 com o título na Holanda, o que o levou a ultrapassar o britânico Andy Murray, agora apenas em sétimo lugar na lista. E o Top 10 da lista é completado, em ordem, pelo suíço pelo Roger Federer, o oitavo colocado, e os franceses Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga.

Campeão do Torneio de Memphis, o japonês Kei Nishikori subiu uma posição no ranking e agora está em 15º lugar. Quem também ascendeu na lista com uma boa campanha na semana passada foi o croata Marin Cilic, que saltou oito colocações, atingindo a 29ª posição com o vice-campeonato do Torneio de Roterdã.

Já João Souza, conhecido como Feijão, e Thomaz Bellucci descartaram pontuações relativas ao Brasil Open de 2013 e caíram no ranking. Feijão continua sendo o melhor tenista do País, em 123º lugar, sete posições à frente de Bellucci.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 14.085 pontos

2) Novak Djokovic (SER), 10.580

3) Stanislas Wawrinka (SUI), 5.620

4) David Ferrer (ESP), 5.440

5) Juan Martín Del Potro (ARG), 4.960

6) Tomas Berdych (RCH), 4.950

7) Andy Murray (GBR), 4.795

8) Roger Federer (SUI), 4.305

9) Richard Gasquet (FRA), 2.950

10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.885

11) Milos Raonic (CAN), 2.440

12) Tommy Haas (ALE), 2.435

13) John Isner (EUA), 2.320

14) Fabio Fognini (ITA), 2.260

15) Kei Nishikori (JAP), 2.170

16) Mikhail Youzhny (RUS), 2.100

17) Tommy Robredo (ESP), 2.050

18) Nicolás Almagro (ESP), 1.930

19) Jerzy Janowicz (POL), 1.785

20) Grigor Dimitrov (BUL), 1.675

123) João Souza (BRA), 458

130) Thomaz Bellucci (BRA), 442

150) Rogério Dutra Silva (BRA), 357

163) Guilherme Clezar (BRA), 326