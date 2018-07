David Ferrer estreará contra Gabashvili no ATP de Barcelona

BARCELONA - David Ferrer conheceu nesta segunda-feira seu adversário de estreia no ATP 500 de Barcelona, que está sendo disputado nesta semana no saibro espanhol, com premiação de quase 2 milhões de euros. Um dos favoritos ao título, o tenista da casa vai enfrentar o russo Teymuraz Gabashvili.

Gabashvili se credenciou para o confronto ao vencer o polonês Michal Przysiezny por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O confronto com Ferrer, segundo cabeça de chave do torneio, deve ser disputado nesta quarta-feira.

O primeiro cabeça de chave será justamente o número 1 do mundo, Rafael Nadal. O espanhol tentará se reabilitar no saibro após decepcionar no Masters 1000 de Montecarlo, na semana passada. Com uma performance irregular, ele foi eliminado por Ferrer nas quartas de final e ficou de fora da final em Mônaco pela primeira vez em 10 anos.

Nadal também não tem data definida para a estreia. Seu primeiro jogo deve acontecer entre quarta e quinta-feira. O adversário sairá do confronto entre o russo Nikolay Davydenko e o também espanhol Albert Ramos, que se enfrentam nesta terça.

Nesta segunda, os tenistas da casa não decepcionaram a torcida. Albert Montañes, Roberto Bautista, Inigo Cervantes e Daniel Gimeno-Traver se garantiram na segunda rodada. Também avançaram na chave os franceses Kenny De Schepper e Edouard Roger-Vasselin, o australiano Marinko Matosevic, o austríaco Dominic Thiem, o russo Andrey Kuznetsov, o Casaque Andrey Golubev e o colombiano Santiago Giraldo.

O Brasil contará com dois representantes na competição, na chave de duplas. Bruno Soares, ao lado do austríaco Alexander Peya, vai estrear nesta terça contra a parceria formada pelo italiano Fabio Fognini e pelo austríaco Jurgen Melzer. Já Marcelo Melo, jogando com o croata Ivan Dodig, ainda não tem data para estrear. A dupla adversária será formada pelo espanhol Feliciano López e pelo bielo-russo Max Mirnyi.

ROMÊNIA

Em outra competição da ATP disputada nesta semana, o finlandês Jarkko Nieminen, o ucraniano Sergiy Stakhovsky e o checo Jiri Vesely estrearam com vitória nesta segunda no Torneio de Bucareste. Na terça, o brasileiro Thomaz Bellucci fará sua estreia, contra o usbeque Denis Istomin.