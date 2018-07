David Ferrer estreia com vitória tranquila no Torneio de Bastad

O tenista espanhol David Ferrer confirmou o favoritismo na estreia do Torneio de Bastad, nesta quinta-feira, na Suécia. Por ser o cabeça de chave número 1, ele entrou diretamente na segunda rodada, quando derrotou o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

Número 7 do mundo, Ferrer já está, portanto, nas quartas de final do torneio. Seu próximo adversário também foi definido nesta quinta-feira: será o argentino Carlos Berlocq, atualmente o 41º colocado do ranking, que derrotou Radu Albot, da Moldávia, por 5/7, 6/4 e 6/2.

Em outros resultados do dia em Bastad, duas vitórias espanholas. Pablo Carreno Busta ganhou do italiano Paolo Lorenzi por duplo 6/2 e Fernando Verdasco derrotou o compatriota Albert Ramos-Vinolas por 6/1 e 7/5. Agora, eles vão se enfrentar nas quartas de final.

NEWPORT. No Torneio de Newport, nos Estados Unidos, a primeira semifinal foi definida nesta quinta-feira. O croata Ivo Karlovic derrotou o israelense Dudi Sela por 7/6 (7/3) e 7/5 e vai enfrentar o australiano Samuel Groth, que fez 6/3 e 6/4 no francês Nicolas Mahut.

STUTTGART. No Torneio de Stuttgart, na Alemanha, destaque nesta quinta-feira para as vitórias dos principais cabeças de chave. Foi o caso, por exemplo, do italiano Fabio Fognini, maior favorito ao título, que derrotou o casaque Andrey Golubev com um duplo 6/4.

Cabeça de chave número 2 do torneio, o russo Mikhail Youzhny eliminou o argentino Leonardo Mayer com um duplo 6/1. E o espanhol Roberto Bautista Agut, terceiro principal favorito em Stuttgart, avançou ao ganhar do irlandês Louk Sorensen por 6/3, 1/6 e 6/1.