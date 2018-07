David Ferrer sofre, mas supera rival holandês na estreia em Doha

O espanhol David Ferrer por pouco não teve o mesmo destino do compatriota Rafael Nadal. Nesta terça-feira, pouco depois de ver o atual número 3 do mundo cair na estreia do Torneio de Doha, um ATP 250 disputado em quadras rápidas no Catar, o 10.º colocado do ranking mundial precisou suar bastante para ganhar do holandês Thiemo de Bakker, que veio do qualifying.

Contra o apenas número 141 do mundo, Ferrer ganhou no sufoco, e de virada, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/3. Na segunda rodada, que já vale como oitavas de final, o espanhol terá pela frente o compatriota Fernando Verdasco, que na última segunda havia derrotado o russo Teymuraz Gabashvili.

ÍNDIA

No Torneio de Chennai, outro ATP 250 realizado em quadras rápidas, o destaque do dia foi a definição do rival do espanhol Feliciano López, o cabeça de chave número 2. O seu adversário na segunda rodada, já pelas oitavas de final, será o esloveno Aljaz Bedene, que ganhou do eslovaco Lukas Lacko por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/3.

Outros classificados do dia foram o sueco Elias Ymer, o lituano Ricardas Berankis, o checo Jiri Vesely, o japonês Tatsuma Ito, os espanhóis Guillermo Garcia-López e Pablo Carreno, Yen-Hsun Lu, de Taiwan, e o alemão Peter Gojowczyk.