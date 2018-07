David Ferrer supera Jarkko Nieminen na estreia em Roland Garros

PARIS - O espanhol David Ferrer confirmou o seu favoritismo e estreou com uma fácil vitória em Roland Garros. Neste domingo, o cabeça de chave número 7 superou o finlandês Jarkko Nieminen por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/1, em apenas 1 hora e 25 minutos. Na segunda rodada, ele vai encarar o vencedor do confronto entre o francês Julien Benneteau e o português Rui Machado.

Ferrer foi campeão dos torneios de Auckland, em quadras rápidas, e de Acapulco, em quadras de saibro, neste ano. Na partida deste domingo, o espanhol não permitiu que Nieminen tivesse sequer um break-point e conseguiu cinco quebras de serviço nas dez oportunidades que teve. Além disso, fez quatro aces, conseguiu 29 winners e cometeu 16 erros não-forçados.

O croata Marin Cilic foi o primeiro cabeça de chave a ser eliminado entre os homens em Roland Garros. Neste sábado, o 19º pré-classificado perdeu para o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5), 6/4 e 6/4. Agora, o espanhol vai encarar o compatriota Albert Montañes, que superou o francês Marc Gicquel (6/4, 6/4 e 6/2).

Já o ucraniano Sergiy Stakhovsky, cabeça de chave número 31, venceu o francês David Guez por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/9), 6/3, 6/3 e 6/3. Seu próximo adversário será Kei Nishikori, do Japão, que bateu Yen-Hsun Lu, de Taipé (6/1, 6/3 e 6/4).