David Ferrer supera Wawrinka e é bicampeão em Buenos Aires

BUENOS AIRES - O espanhol David Ferrer sofreu neste domingo, mas superou o suíço Stanislas Wawrinka e se sagrou bicampeão do Torneio de Buenos Aires. O atual número quatro do mundo levantou o troféu após vencer o rival por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1, em 1h45min de duelo.

Ferrer faturou seu segundo título do ano, após vencer em Auckland, em janeiro. Assim, já defendeu dois dos sete troféus conquistados em 2012, a sua melhor temporada da carreira até agora. Ao todo, o tenista de 30 anos soma 20 títulos no circuito da ATP.

Neste domingo, o espanhol teve dificuldade para confirmar seu favoritismo diante do terceiro cabeça de chave. Ele chegou a ter o saque quebrado no início da partida, mas se recuperou e, com duas quebras, virou o placar e venceu o set inicial.

O segundo set teve começo semelhante. Wawrinka se impôs no saque do espanhol, sofreu outra quebra na sequência. Mas conseguiu roubar outro game do rival logo em seguida e venceu a parcial, empatando a partida. Ferrer, porém, reagiu no terceiro set. Impôs três quebras ao rival e fechou a partida e o torneio.