David Ferrer também encarará Federer no Brasil O espanhol David Ferrer, número 5 do mundo, foi confirmado como mais um participante do Gillette Federer Tour, torneio de tênis que será disputado em São Paulo a partir do dia 6 de dezembro. Ele enfrentará o suíço Roger Federer no quarto dia do evento (9), que foi criado justamente por causa do enorme interesse dos brasileiros na competição - todos os ingressos para os três primeiros dias se esgotaram rapidamente.