David Ferrer vence duelo espanhol e vai à final do Torneio de Barcelona

BARCELONA - Num duelo entre dois tenistas espanhóis, David Ferrer venceu Nicolas Almagro neste sábado, pelas semifinais do Torneio de Barcelona. Em 1 hora e 36 minutos de jogo, ele ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e se classificou para a final.

Número 6 do mundo, Ferrer teve até certa tranquilidade para vencer Almagro, que ocupa o 11º lugar no ranking. Com 66% de aproveitamento no saque, ele controlou o jogo realizado neste sábado e garantiu sua presença na final marcada para domingo.

Ferrer irá enfrentar o também espanhol Rafael Nadal, o número 1 do mundo, que venceu por 2 sets a 0 a outra semifinal do torneio contra o croata Ivan Dodig.

Atualizado às 14h53 para acréscimo de informações