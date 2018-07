David Ferrer vence Haas de virada e vai à final no Master de Miami

MIAMI - O espanhol David Ferrer é o primeiro finalista do Masters 1000 de Miami. Nesta sexta-feira ele derrotou o alemão Tommy Haas de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3, e alcançou sua segunda decisão de Masters 1000 nos últimos três disputados - foi campeão em Paris, no fim do ano passado.

Número 5 do mundo, Ferrer vai enfrentar agora o britânico Andy Murray, terceiro colocado no ranking da ATP, que venceu também de virada o francês Richard Gasquet por 2 sets a 1.

Nesta sexta, Haas começou melhor. O alemão, que eliminou Novak Djokovic nas oitavas de final, impôs seu estilo veloz e fechou por 6 a 4. No segundo set, no entanto, Ferrer voltou bem, aproveitou os erros de Haas, que não sacava bem, e empatou a partida.

No terceiro set, Haas conseguiu uma quebra logo de cara e parecia se encaminhar para a vitórias, mas Ferrer devolveu e venceu o sexto game no saque do adversário. O espanhol voltou a quebrar o saque do alemão na sequência e depois sacou para fechar o jogo e avançar à final.