David Ferrer vence Jurgen Melzer de virada e vai à semifinal em Miami

MIAMI - O espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 3, confirmou seu favoritismo, derrotou o austríaco Jurgen Melzer e garantiu vaga nas semifinais do Masters 1000 de Miami nesta quarta-feira. Ferrer até tomou um susto no primeiro set, mas conseguiu a virada e venceu, com direito a um "pneu" no terceiro set: 4/6, 6/3 e 6/0, em 1h55min de partida.

Com o resultado, o espanhol é o primeiro semifinalista da competição e espera agora o vencedor do confronto entre Tommy Haas, algoz de Djokovic nas quartas, e Gilles Simon. Ferrer leva vantagem no confronto com ambos, tendo quatro vitórias e uma derrota diante de Simon e dois triunfos nas duas partidas contra Haas.

Ferrer não teve um bom início de jogo, não conseguiu aproveitar a dificuldade do adversário para confirmar o serviço e acabou caindo por 6/4. Mas depois tomou conta do jogo, venceu 12 dos 15 games seguintes e fechou a partida. Melzer não conseguiu encaixar o saque e terminou a partida com 11 duplas faltas.