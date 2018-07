David Goffin conquista o título de ATP 250 de Metz

O belga David Goffin conquistou neste domingo o segundo título da sua carreira ao triunfar na decisão do Torneio de Metz, ATP 250 francês disputado em quadras duras e cobertas. O belga, que está em 45.º lugar no ranking, derrotou na final o português João Sousa, número 39 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 14 minutos.

Goffin, de 23 anos, faz um bom segundo semestre, tanto que em agosto se sagrou campeão pela primeira vez ao faturar o título do Torneio de Kitzbuhel, na Áustria, disputado em quadras de saibro.

Agora, ele mostrou versatilidade ao ser campeão em Metz numa campanha que incluiu a vitória sobre o francês Jo-Wilfried Tsonga nas quartas de final. Assim, após começar o ano fora do Top 100, o belga deve ascender mais algumas posições na atualização do ranking da ATP, prevista para acontecer nesta segunda-feira.

Neste domingo, Goffin fez 2 a 0 no confronto direto com Sousa, a quem havia derrotado na segunda rodada do US Open deste ano. Dessa vez, o belga contou com o seu potente saque para fazer dez aces e vencer 81% dos pontos disputados no seu primeiro serviço.

Além disso, Goffin salvou todos os break points que teve na partida e também aproveitou três das nove oportunidades que teve de quebrar o serviço de Sousa para faturar o título do Torneio de Metz.