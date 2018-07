Davis faz Federer somar mais 75 pontos na vice-liderança

Um dia depois de ter conquistado a vitória que assegurou à Suíça um inédito título da Copa Davis, Roger Federer somou mais 75 pontos como vice-líder do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira. O recordista de títulos de Grand Slam chegou ao total de 9.775 e reduziu de forma sutil a vantagem do sérvio Novak Djokovic, que ostenta 11.360 na ponta.

Federer poderia ter somado até 150 pontos na listagem de simples da ATP, mas contabilizou apenas 75 a mais por ter sido derrotado por Gael Monfils, na última sexta-feira, no primeiro dia da série melhor de cinco partidas da final entre França e Suíça, em Lille.

Antes de jogar a Davis, Federer acabou não reunindo condições físicas de disputar a decisão do ATP Finals, no domingo retrasado, em Londres, por causa de dores nas costas. Desta forma, ele entrou sem ritmo diante de Monfils na sexta-feira, mas no dia seguinte ajudou o seu compatriota Stan Wawrinka a superar Julien Benneteau e Richard Gasquet no confronto de duplas entre suíços e franceses na Davis. E, finalmente no domingo, o recordista de títulos de Grand Slam arrasou Gasquet para dar ao seu país o troféu da competição.

Com a vitória de sábado, Federer também retornou ao Top 100 do ranking de duplas nesta segunda-feira. Justamente em 100º agora, o astro não ocupava um lugar entre os 100 primeiros desta listagem desde abril de 2011, quando apareceu em 96º. O suíço somou mais 90 pontos neste ranking e subiu quatro lugares em relação à semana passada. Wawrinka, por sua vez, agora é o 95º duplista do mundo com os mesmos 90 pontos que somou pela vitória que acumulou no sábado.

Já no ranking de simples, Wawrinka acumulou mais 75 pontos com a vitória que obteve sobre Jo-Wilfried Tsonga na última sexta-feira. Com isso, ele agora contabiliza o total de 5.370 pontos na quarta posição, enquanto o espanhol Rafael Nadal se manteve em terceiro lugar, com 9.775.

Monfils, por sua vez, passou da 19ª para a 18ª posição após a vitória obtida sobre Federer na última sexta, ultrapassando o norte-americano John Isner, agora o 19º colocado. Essa foi, por sinal, a única alteração de postos no Top 20 da ATP nesta segunda-feira.

BRASILEIROS Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci e João Souza se mantiveram nas respectivas 65ª e 90ª posições que ocupavam na semana passada. Já André Ghem, atual número 3 do País, caiu do 166º para o 167º lugar, enquanto Guilherme Clezar galgou nada menos do que 75 postos após ficar com o vice-campeonato do ATP Challenger Finals, encerrado no último domingo. Assim, ele voltou ao Top 300 e passou a figurar na 256ª colocação na classificação geral.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 11.360 pontos

2) Roger Federer (SUI), 9.775

3) Rafael Nadal (ESP), 6.835

4) Stan Wawrinka (SUI), 5.370

5) Kei Nishikori (JAP), 5.025

6) Andy Murray (GBR), 4.675

7) Tomas Berdych (RCH), 4.600

8) Milos Raonic (CAN), 4.440

9) Marin Cilic (CRO), 4.150

10) David Ferrer (ESP), 4.045

11) Grigor Dimitrov (BUL), 3.645

12) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.740

13) Ernests Gulbis (LET), 2.455

14) Feliciano López (ESP), 2.130

15) Roberto Bautista (ESP), 2.110

16) Kevin Anderson (AFS), 2.080

17) Tommy Robredo (ESP), 2.015

18) Gael Monfils (FRA), 1.900

19) John Isner (EUA), 1.890

20) Fabio Fognini (ITA), 1.790

65) Thomaz Bellucci (BRA), 753

90) João Souza (BRA), 593

167) André Ghem (BRA), 313

256) Guilherme Clezar (BRA), 193

279) Fabiano de Paula (BRA), 178